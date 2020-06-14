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Взятка в $6 млн. Суд арестовал юриста компании Burisma

Высший антикоррупционный суд арестовал с правом залога директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу. Он – один из трех задержанных по делу о предложении взятки руководителям НАБУ и САП за закрытие дела в отношении владельца компании Николая Злочевского.

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$6 млн наличными крупнейшая разоблаченная взятка в истории Украины
$6 млн наличными – крупнейшая разоблаченная взятка в истории Украины
Фото: НАБУ / Facebook

Директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича арестован на 60 суток с правом выйти под залог в размере 40 358 400 грн. Такую меру пресечения ему избрал 14 июня Высший антикоррупционный суд, сообщает "РБК-Украина".

В случае выхода под залог Кича будет обязан прибывать по первому требованию в суд или к прокурору, не отлучаться из Киева, сообщать о смене места проживания или работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами и носить электронный браслет.

Мера пресечения будет действовать до 10 августа.

Кича является фигурантом дела о взятке руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.

12 июня детективы НАБУ задокументировали факт передачи неправомерной выгоды. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела фирмы Burisma ко дню рождения ее владельца, экс-министра экологии Украины Николая Злочевского – 14 июня. Его подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".

По словам Холодницкого, подозреваемые собирались передать руководителям антикоррупционных органов $5 млн, $1 млн "предполагался за консультационные услуги посредника". Глава САП сообщил, что вся сумма была изъята в автомобиле чиновника ГФС.

Помимо Кичи, задержаны первый заместитель начальника налоговой службы Киева Николай Ильяшенко и бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова, являвшиеся доверенными лицами Злочевского, пишет "Цензор.НЕТ".

Теги: арест, Burisma Holdings, залог, Николай Злочевский, взятка, НАБУ, САП, Николай Ильяшенко, Андрей Кича
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