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Burisma Group отрицает свою причастность к взятке руководству НАБУ и САП

Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины, заявили в Burisma Group.

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Burisma Group официально дистанцировалась от операции САП и НАБУ
Burisma Group официально дистанцировалась от операции САП и НАБУ
Фото: burisma-group.com

Burisma Group на официальном сайте и Facebook-странице обнародовала сообщение, что не имеет отношения к попытке дать $6 млн руководству НАБУ и САП.

"Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/BurismaGroup/posts/2645772118968969

Накануне нардеп Александр Дубинский написал в Telegam, что НАБУ заблокировало на выезде из паркинга ГНС города Киева два автомобиля, один из них принадлежит первому заместителю начальника Главного управления ГНС в городе Киеве Николаю Ильяшенко.

По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, задержан также "директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича", об этом Бутусов сообщил в своем Facebook.

"В компании заявляют, что ни Ильяшенко, ни Кича не являются сотрудниками Burisma Group и не могли быть кем-либо уполномоченными на выполнение каких-то договоренностей. Николай Ильяшенко является первым заместителем начальника Главного управления ГНС в городе Киеве, государственный служащий 4 ранга. Ильяшенко работает на этой позиции с 2015 года. Андрей Кича уже шесть месяцев занимается индивидуальной адвокатской деятельностью и состоит в Национальной ассоциации адвокатов Украины", – пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу Burisma.

В САП 12 июня заявили, что задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Взятка в размере $6 млн передавалась за принятие решения о закрытии уголовного производства, в котором указанному лицу сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, отмечает пресс-служба САП. 

Теги: Burisma Holdings, взятка, НАБУ, Назар Холодницкий, САП
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