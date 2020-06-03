Чиновника Минобразования Украины задержали при получении взятки в 300 тыс. грн – Офис генпрокурора

Сейчас правоохранители готовят сообщение о подозрении задержанному чиновнику Министерства образования и науки Украины, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, задержанный требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Чиновника Министерства образования и науки Украины задержали при получении взятки в 300 тыс. грн. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, находясь в должности гендиректора одного из директоратов Минобразования, задержанный требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн.

Отмечается, что прокуроры совместно с Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области и правоохранителями столичной Нацполиции задержали должностное лицо, когда ему передавали $5 тыс. и 165 тыс. грн.

В помещении директората Минобразования были проведены следственные (разыскные) действия. Сейчас правоохранители готовят сообщение о подозрении задержанному.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, речь идет о ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).