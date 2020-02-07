Суд взял под арест задержанного на взятке в 2 млн грн чиновника секретариата Кабмина Украины

Чиновника секретариата Кабмина, который требовал от предпринимателя 2,5 млн грн за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику, арестовали с возможностью выйти под залог в сумме 1 млн 552 грн. Ранее СМИ писали, что речь идет о начальнике управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина Украины Игоре Новоселе.

Задержанному сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды Фото: dbr.gov.ua

Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу начальника одного из управлений секретариата Кабинета Министров Украины, который был задержан на взятке в 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Печерский райсуд Киева по ходатайству следователей Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета Министров Украины в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 552 грн", – говорится в сообщении.

Накануне ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

4 февраля ГБР проинформировало о задержании чиновника секретариата Кабмина. По данным правоохранителей, чиновник через посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн грн за подписание актов выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. Задержание прошло при передаче 2 млн грн.

По данным УНН, задержанный – начальник управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина Украины Игорь Новосел.