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СМИ назвали фамилию задержанного на взятке в 2 млн грн чиновника секретариата Кабмина Украины

По данным УНН, за взятку в 2 млн грн задержали начальника управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина Украины Игоря Новосела.

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По данным ГБР, чиновник требовал 2,5 млн грн
По данным ГБР, чиновник требовал 2,5 млн грн
Фото: dbr.gov.ua

Чиновником секретариата Кабинета Министров Украины, которого за вымогательство и получение взятки задержали правоохранители, является начальник управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина. Об этом 4 февраля сообщил источник УНН.

"Задержали Новосела, начальника управления административных зданий", – сказал собеседник агентства.

Сегодня Государственное бюро расследований (ГБР) проинформировало о задержании чиновника секретариата Кабмина. По данным правоохранителей, чиновник через посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн грн за подписание актов выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику. Задержание прошло при передаче 2 млн грн.

Теги: Кабинет Министров, взятка, чиновники, Государственное бюро расследований, задержание, вымогательство, ГБР, Кабмин
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