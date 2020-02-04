Чиновника секретариата Кабмина задержали на взятке в 2 млн грн

Чиновник секретариата Кабмина требовал от предпринимателя 2,5 млн грн за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику, заявили в Государственном бюро расследований.

Чиновника задержали непосредственно во время получения им взятки в сумме 2 млн грн, сообщили в ГБР Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение взятки. Об этом 4 февраля проинформировала пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Чиновник секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 млн грн. Откат предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", – рассказали в пресс-службе.

Руководителя управления задержали непосредственно во время получения им взятки в сумме 2 млн грн, добавили в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.