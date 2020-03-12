Малюська заявил о задержании "феерического мужика", попавшегося на взятке в последний рабочий день

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что бывший руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Михаил Дзюдзь попался на взятке в $1 тыс.

В Министерстве юстиции Украины задержали сотрудника, который в последний рабочий день взял взятку. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Взяточником оказался бывший руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета от фракция "Европейская солидарность" генерал-майор Михаил Дзюдзь, отметил министр.

"Феерический... мужик. В последний рабочий день (был предупрежден об увольнении) после селекторного совещания, на котором всем еще раз напомнили о том, что взятки терпеть никто не будет, взял взятку в размере около $1 тыс. от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста. Насколько понимаю, это был последний из нескольких периодических платежей", – сообщил Малюська.