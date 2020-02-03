Взятка главе Фонда госимущества. Троим подозреваемым избрали меру пресечения

Двух подозреваемых в даче взятки в размере $50 тыс. главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко отправили под круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, еще одного подозреваемого отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12,6 млн грн.

Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда избрали меры пресечения трем лицам, подозреваемым в даче взятки председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС 1 февраля.

Двух подозреваемых отправили под круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, еще одного подозреваемого отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12,6 млн грн.

По версии правоохранителей, подозреваемые предложили главе ФГИ $5 млн взятки в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Подозреваемых задержали 29 января во время передачи транша в размере $50 тыс.

Детективы НАБУ открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины.

31 января задержанным объявили о подозрении.