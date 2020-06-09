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"Нужно менять УПК". Венедиктова рассказала, почему в Украине нет посадок топ-чиновников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что отвечать за отсутствие посадок за коррупцию должны Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.

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Венедиктова: Если открыть сайт Офиса генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры посадки обеспечивают
Венедиктова: Если открыть сайт Офиса генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры посадки обеспечивают
Фото: EPA

Чтобы привлечь к ответственности топ-чиновников, которые нарушали законодательство, нужно внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Такое мнение в интервью "Українським новинам", которое вышло 8 июня, высказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Нужно менять УПК. Процесс посадок сегодня выглядит следующим образом: досудебное расследование – от нескольких месяцев до нескольких лет; [затем] судебное разбирательство – по сути в важных делах (например, экономического характера) обычно от года до трех и даже больше. Нарушение процедур УПК – это правовой беспредел, которому я как генеральный прокурор должна всячески препятствовать. Поэтому нужно принять УПК, который будет соответствовать и здравому смыслу, и верховенству права", – считает Венедиктова. 

По ее мнению, отвечать за отсутствие посадок за коррупцию должны Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд. 

"Если открыть сайт Офиса генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры посадки обеспечивают. Только по направлению организованной преступности за март – май 391 дело направлено в суд, 101 человеку избрана мера пресечения – содержание под стражей, [вынесено] 24 приговора, семь из которых вступили в законную силу, реальные сроки наказания [получили] 29 лиц. Но общество не интересуют эти посадки. Общество интересует совсем другие посадки  топ-коррупционеров, топ-чиновников. К кому вопрос с топ-коррупционерами, когда у нас есть замкнутый круг: НАБУ, САП и ВАКС?"  сказала Венедиктова.

Она считает, что вопрос по поводу отсутствия приговоров нужно адресовать и прокурорам, и судьям.

"Всем. Прокурорам и судьям. Я в том числе не снимаю с себя ответственность", – сказала руководитель ведомства. 

Во время избирательной кампании одним из лозунгов президента Владимира Зеленского был: "Весна придет – сажать будем". Отсутствие прогресса в расследовании громких коррупционных преступлений стало одним из оснований для критики действующего главы государства.

Сам он заявляет, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией.

"Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна…" – говорил Зеленский в парламенте в марте.

Теги: коррупция, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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