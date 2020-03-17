Кравчук – Зеленскому: Нужно сажать коррупционеров, называя конкретные фамилии

Граждане Украины в 2019 году избрали президентом Владимира Зеленского и переизбрали Верховную Раду, потому что хотели изменений в стране, а также правовой ответственности для коррупционеров, но пока особых результатов у новой власти нет, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук: Людям безразлично, как распределены полномочия между чиновниками, между антикоррупционными органами и т.п., на каких шестах сидят "куры и петух" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинцы хотят, чтобы коррупционеры начали нести ответственность за преступления, и именно с этим было связано их желание сменить власть в стране в 2019 году. Такое мнение в колонке для издания "ГОРДОН" высказал бывший президент Украины Леонид Кравчук.

"Чего ждет народ? Прежде всего, чтобы в Украине был демократический порядок, чтобы каждый чиновник за невыполнение закона нес ответственность (правовую), чтобы все, кто стал причиной такой ситуации, особенно коррупционеры и те, кто создал коррупционную пирамиду, были обязательно наказаны. Люди не слышат объяснений, им безразлично, как распределены полномочия между чиновниками, между антикоррупционными органами и т.п., на каких шестах сидят "куры и петух", главное, чтобы петух выполнял свою роль и пел, а куры несли яйца", – отметил экс-президент.

По его мнению, люди хотят, чтобы в этом вопросе власти действовали решительно и эффективно.

"Люди выбрали президента и Верховную Раду, и они хотят, чтобы власть действовала. Действовала решительно и эффективно. И долго ждать они не будут. Действовать нужно немедленно. Не прибегая к эпитетам: "пришла весна – и нужно уже сажать". Что сажать – картошку или деревья? Нужно сажать коррупционеров, называя конкретные фамилии. Люди убеждены, что именно с этой целью в Украине сменилась власть", – написал Кравчук.

Он отметил, что за последнее время в Украине сменилось правительство и руководство Офиса генпрокурора, но конкретных результатов их работы нет.

"Президент, Верховная Рада Украины стремятся совершенствовать управление государством, в отставку отправлено правительство [экс-премьер-министра Алексея] Гончарука, снят с должности генеральный прокурор. Происходит ротация чиновников на местах. И главное – это результаты. А их пока что нет. Значит, президент, вся властная вертикаль должны действовать более решительно, повышать ответственность должностных лиц всех уровней за порученное дело", – подчеркнул Кравчук.

Кравчук – Зеленскому: Время тает, как весенний снег, не допустите, чтобы народ еще раз разочаровался. Читайте колонку полностью

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Одним из лозунгов его предвыборной кампании было "Весна придет – сажать будем".

Во время пресс-марафона в октябре глава государства рассказал, что ожидал привлечения к ответственности коррупционеров сразу же после его вступления в должность, но потом узнал, что президент не может вмешиваться в работу правоохранительных органов.

В начале марта 2020 года, во время рассмотрения вопроса об отставке правительства, Зеленский раскритиковал работу правоохранительных органов.

"Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй – это Уголовный кодекс. Есть подозрение, что у некоторых его нет", – заявил президент.