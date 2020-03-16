Кравчук – Зеленскому: Время тает, как весенний снег, не допустите, чтобы народ еще раз разочаровался

Кравчук: Чего ждет народ? Прежде всего, чтобы в Украине был демократический порядок, чтобы каждый чиновник за невыполнение закона нес ответственность Фото: ЕРА

Иллюзий народ еще не лишился, продолжает верить в способность одного президента решить все проблемы

Украина – март 2020 года.

Каким я вижу украинское общество начала 2020 года? Украинский народ остается разъединенным, политические силы ведут непрерывную борьбу. Бедность, война продолжаются. Однако общество окрепло, стало более искушенным и требовательным, глубже понимает ситуацию, свою роль в государственном строительстве, формировании власти. И иллюзий народ еще не лишился, продолжает верить в способность одного президента решить все проблемы.

Если сложить все эти характеристики воедино, то вывод может быть таким: демократия и вседозволенность – это разные вещи, а свобода размывать, расшатывать основы государственности, фундамента независимости ничего общего с демократией не имеет. И те силы, которые это делают, должны нести ответственность и наказываться в соответствии с законом. А закон, как известно, действует тогда, когда он опирается на жесткий порядок, дисциплину и ответственность, контроль над его выполнением. Демократия – это демократический закон и обязательно наработанные механизмы его выполнения. Это слаженная деятельность всех ветвей власти. Иначе власть станет безвластием, общество – толпой, демократия откроет путь к тоталитаризму. Признаки неуважения к власти, президенту Украины у нас уже есть, есть и проявления безвластия на различных уровнях управления.

Чего ждет народ? Прежде всего, чтобы в Украине был демократический порядок, чтобы каждый чиновник за невыполнение закона нес ответственность (правовую), чтобы все, кто стал причиной такой ситуации, особенно коррупционеры и те, кто создал коррупционную пирамиду, были обязательно наказаны. Люди не слышат объяснений, им безразлично, как распределены полномочия между чиновниками, между антикоррупционными органами и т.п., на каких шестах сидят "куры и петух", главное, чтобы петух выполнял свою роль и пел, а куры несли яйца.

Люди выбрали президента и Верховную Раду, и они хотят, чтобы власть действовала, действовала решительно и эффективно. И долго ждать они не будут. Действовать нужно немедленно. Не прибегая к эпитетам: "пришла весна – и нужно уже сажать". Что сажать – картошку или деревья? Нужно сажать коррупционеров, называя конкретные фамилии.

Люди убеждены, что именно с этой целью в Украине сменилась власть. Президент, Верховная Рада Украины стремятся совершенствовать управление государством, в отставку отправлено правительство [экс-премьер-министра Алексея] Гончарука, снят с должности генеральный прокурор. Происходит ротация чиновников на местах. И главное – это результаты. А их пока что нет. Значит, президент, вся властная вертикаль должны действовать более решительно, повышать ответственность должностных лиц всех уровней за порученное дело.

Уже стало очевидным, что новые лица без опыта и профессионализма не способны обеспечить те качественные радикальные изменения, которые декларировались. Значит, нужно усилить кадровый корпус людьми, которые показали результативность работы, которые умеют действовать в экстремальных условиях. Убежден, что только учитывая менталитет наших людей, воля и решительность президента Украины смогут объединить усилия всех ветвей власти для достижения нужного перелома в жизни украинского народа. Конечно, сказываются проблемы, которые накапливались годами. Решение их все время откладывали "до лучших времен", ибо главной задачей многих чиновников было: обеспечить победу на очередных выборах и сделать свою личную жизнь богатой и счастливой. Интересы Украины, ее народа для них были и еще сейчас остаются второстепенными, находятся где-то далеко.

Борясь за власть, политические силы Украины не объединяют, а разъединяют народ. Этим воспользовалась Россия

Можно ли все это изменить?

Ответ первый: борясь за власть, политические силы Украины не объединяют, а разъединяют народ, противопоставляют его историческое прошлое, используя в своих целях церковь, веру, язык, национальные особенности и т.п. А потому после выборов политическая пропасть между регионами расширялась, а ситуация обострялась. Ее острота фактически не утихала никогда. И, в конце концов, этим воспользовалась Россия, чтобы аннексировать Крым и развязать войну на Донбассе. К сожалению, политические невежды не понимают этого и продолжают соревноваться в словесных баталиях, активно используя трибуну Верховной Рады и шоунизацию украинского информационного пространства. Люди "глохнут" от пустых слов, теряют веру в лучшую жизнь.

Во-вторых, к власти (практически на всех уровнях) приходят плохо или совсем не подготовленные люди, которые управление государством сводят к мелким, второстепенным решениям, не имеющим ничего общего со строительством государства. У таких руководителей, как правило, искусственно завышенные самооценки и, кроме себя, никого другого они не слышат, живут по правилу: есть одна правильная мысль, и она моя. Они не хотят изучать и применять опыт других стран и относятся к нему скептически.

За всю историю независимости украинская политическая элита так и не смогла установить нормальные деловые отношения между властью и оппозицией. Оппозиция из конструктивного критика превращается в активный, агрессивный "отряд борцов" против власти, ее планов и программ. А власть также действовала не в интересах Украины, не создавала условий для деятельности оппозиции. А потому не случайно конструктивная борьба программ часто превращается в противостояние между властью и оппозицией. Здесь, собственно, и формируются противоположные взгляды на независимость Украины, на коренные проблемы строительства государства. В итоге общество также делится на лагери, на тех, кто строит, и кто разрушает. Если Украина не сможет положительно, в интересах народа, решить эту острую проблему, противостояние между политическими силами, регионами Украины станет угрозой ее жизни.

Мы должны безотлагательно, на конституционном уровне создать современную, эффективную систему управления государством, сформировать действенную гуманитарную политику, экономическую стратегию, категорически отказаться от внешнего влияния на деятельность власти. Все то, что мешает двигаться вперед, не воспринимается народом, должно быть отменено. Скажем, трудно понять, почему оплата труда членов наблюдательных советов во много раз больше министерской.

Нельзя одной рукой создавать антикоррупционные органы, наделять их ответственными правами, а другой – формировать предохранители, которые сводят их полномочия на нет. Скажем, сейчас антикоррупционные структуры имеют право и должны проводить антикоррупционные действия в высших эшелонах власти, проводить следственные действия, досудебные расследования, готовить соответствующие материалы, но завершить свою работу они не могут, потому что правом определяться с подозрением (передачей дела в суд) законом наделен генеральный прокурор Украины. Кому пришла такая "мудрая" мысль в голову? Таких "интересных вещей" в организации украинской власти, к сожалению, немало. Здесь следует навести порядок, если хотим решать вопросы, а не делать вид, что решаем.

Нельзя безответственно объявить землю товаром и без регуляторов отдавать ее на рынок

Власти нужно быть очень внимательной, аполитичной, учитывать мнения людей, когда речь идет о базовых вопросах жизни общества. Сегодня приобрела большую остроту проблема внедрения рынка земли. И власть упорно продолжает действовать, пренебрегая мнением, волей – и не только аграриев.

Моя позиция заключается в следующем. Рынок земли нужно внедрять, переходить к ее обороту. Но для этого нужно сначала создать соответствующие предпосылки, провести инвентаризацию земли, четко определиться, какая земля может продаваться, как обеспечить ее сохранность и плодородие. Нужно четко сформулировать, какая роль в этом важном деле должна принадлежать государству и общинам. Нельзя безответственно объявить землю товаром и без регуляторов отдавать ее на рынок, где, как известно, действует закон спроса и предложений, конкуренция. Даже автор закона стоимости Карл Маркс называл землю особым товаром, а Уильям Петти квалифицировал ее как "мать богатств, а труд – ее отцом".

Если власть ответственно, учитывая опыт рыночно-демократических стран, решит земельный вопрос в интересах всего народа, она будет иметь перспективу войти в историю как умная, демократическая власть.

Сегодня на самом первом месте стоит вопрос установления мира на Донбассе, прекращение войны между российским агрессором и Украиной. Скажу откровенно – без неординарных и решительных действий, без пересмотра и совершенствования, реформирования институтов, которые были созданы в начале войны (2014–2015 гг.), достичь мира будет невозможно, потому что Кремль мира не хочет, потому что у [президента РФ Владимира] Путина другая цель – сделать Украину послушной или развалить ее, подчинить себе. Это очевидно, но не все хотят посмотреть правде в глаза. После последних оценок и заявлений Кремля по этим вопросам я окончательно убедился, что Украина должна изменить стратегию и тактику своих действий и организовать вместе с нашими западными партнерами единый фронт "принуджения" России к миру, заставить ее соблюдать международное право. Другой путь – это обострение ситуации, которая может стать началом мирового конфликта.

Конечно, далеко не все вопросы я затронул в своей короткой статье. Но и необходимости в этом нет, ибо они уже не раз обсуждались и на национальном, и на международном уровнях. Еще раз вернуться к наиболее важным из них меня побудило вступление во власть нового правительства Украины, объявление парламентом недоверия генеральному прокурору, интересные выступления и заявления президента Владимира Зеленского. Я поддерживаю позицию президента Украины, но напоминаю ему, что без повседневного контроля над выполнением программ и задач воз будет двигаться плохо, не в ту сторону или стоять на месте.

Нужны смелость и решимость остановить те силы, которые откровенно создают препятствия для власти, действуют и фактически формируют обстановку безвластия, радуются неудачам, стремятся к реваншу. Договориться с ними невозможно, потому что у них другая цель, а именно – власть. Время, ожесточенная борьба выдвигают перед вами, господин президент, чрезвычайно сложную, но крайне необходимую для Украины задачу: побороть внутреннее сопротивление недругов государства, поставить всех в рамки закона и смело идти вперед.

Время тает, как весенний снег, и не допустите, чтобы народ еще раз разочаровался. Ему "помогут" ваши оппоненты-недруги, которые при благоприятных условиях быстро превратятся в оппонентов-врагов и начнут осуществлять планы реванша. Украина может такого сценария больше не выдержать. Если все, кто понимает негативную ситуацию, складывающуюся в Украине, захочет изменить ее к лучшему и объединит свои силы, мы победим, победим трудности, победим недругов, тех, кто не хочет строить и жить лучше, а кто глумится над нашими ценностями, поет с чужого голоса, ищет ответы на злободневные вопросы народа за пределами Украины.

Мы знаем эти силы, знаем фамилии их вдохновителей, знаем, как их можно поставить в рамки закона, но у нас еще нет воли и решимости в конце концов выполнить эту историческую задачу. К счастью, умных и ответственных людей в Украине намного больше. Они хотят увидеть ваши конкретные действия.

Удачи!