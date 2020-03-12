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Гражданина Китая в Украине приговорили к 10 годам тюрьмы за шпионаж

В СБУ сообщили, что осужденный за шпионаж Шу Юаньцзе вел разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

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Гражданин КНР пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству украинских ученых, заявили в СБУ
Гражданин КНР пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству украинских ученых, заявили в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Суд в Украине приговорил гражданина Китая Шу Юаньцзе к 10 годам тюрьмы за шпионаж, приговор вступил в законную силу. Об этом 12 марта сообщил пресс-центр Служба безопасности Украины.

"Следствие доказало, что, имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук РФ", – говорится в сообщении.

Шу Юаньцзе задержали "на горячем" при попытке получения секретных разработок, рассказали в СБУ.

"Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами секретных разработок в ракетно-космической отрасли, которые являются собственностью государства", – сказано в пресс-релизе.

Теги: СБУ, Украина, Китай, шпионаж, ученые, контрразведка, приговор
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