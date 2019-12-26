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Контрразведка СБУ предотвратила контрабанду в Иран комплектующих к противотанковым ракетным комплексам

Группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам, а переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции Совета Безопасности ООН, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Правоохранители провели обыски в Киевской и Днепропетровской областях
Правоохранители провели обыски в Киевской и Днепропетровской областях
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая, по версии следствия, финансировала незаконное приобретение в Украине товаров военного назначения для реализации в странах, находящихся под санкциями. Об этом 26 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам, а переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

"Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга. По информации спецслужб, противоправная деятельность – это часть неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам", – заявили в СБУ.

Во время обысков в Киевской и Днепропетровской областях правоохранители изъяли финансовую документацию, печати, бланки иностранных субъектов хозяйствования, носители информации, мобильные устройства и другое.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Теги: СБУ, Иран, контрразведка
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