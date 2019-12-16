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"Квартал 95" напомнил Зеленскому о посадках коррупционеров

Президент Владимир Зеленский пришел на концерт студии "Квартал 95". Во время выступления комики напомнили президенту о его обещаниях избирателям.

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Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года
Фото: ЕРА

15 декабря студия "Квартал 95" напомнила президенту Владимиру Зеленскому о посадках коррупционеров. Фрагмент выступления из Дворца "Украина" опубликовала в Instagram пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"С лицами суровыми сидят прокурорские. С делами громкими есть к вам вопросики: весна прошла давно, еще не сел никто – а че, зимой у вас сажать не принято?" – говорится в песне, которую спели комики.

Зеленский пришел на новогоднюю программу "Квартала 95". Журналист Дмитрий Кучер написал в Facebook, что глава государства купил билет на выступление и показал его.

На видео Кучера можно услышать, что президента встретили со словами: "Кто пришел позже президента – в список".

https://www.facebook.com/100001303496935/videos/2637096949677062/

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Одним из лозунгов его предвыборной кампании было "Весна придет – сажать будем".

Во время пресс-марафона 10 октября глава государства рассказал, что ожидал привлечения к ответственности коррупционеров сразу же после его вступления в должность, но потом узнал, что президент не может вмешиваться  в работу правоохранительных органов, но может созывать совещания с главами силовых ведомств.

7 ноября Зеленский заявил: "Не очень много посадок? И согласен, и нет". По его словам, уголовные дела требуют подготовки, иначе они будут "разваливаться в суде".

Теги: Украина, коррупция, концерт, видео, правоохранители, Владимир Зеленский, комикс, Юлия Мендель
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