"Квартал 95" напомнил Зеленскому о посадках коррупционеров

Президент Владимир Зеленский пришел на концерт студии "Квартал 95". Во время выступления комики напомнили президенту о его обещаниях избирателям.

15 декабря студия "Квартал 95" напомнила президенту Владимиру Зеленскому о посадках коррупционеров. Фрагмент выступления из Дворца "Украина" опубликовала в Instagram пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"С лицами суровыми сидят прокурорские. С делами громкими есть к вам вопросики: весна прошла давно, еще не сел никто – а че, зимой у вас сажать не принято?" – говорится в песне, которую спели комики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @kvartal95official * Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 15 Дек 2019 в 10:09 PST

Зеленский пришел на новогоднюю программу "Квартала 95". Журналист Дмитрий Кучер написал в Facebook, что глава государства купил билет на выступление и показал его.

На видео Кучера можно услышать, что президента встретили со словами: "Кто пришел позже президента – в список".

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Одним из лозунгов его предвыборной кампании было "Весна придет – сажать будем".

Во время пресс-марафона 10 октября глава государства рассказал, что ожидал привлечения к ответственности коррупционеров сразу же после его вступления в должность, но потом узнал, что президент не может вмешиваться в работу правоохранительных органов, но может созывать совещания с главами силовых ведомств.

7 ноября Зеленский заявил: "Не очень много посадок? И согласен, и нет". По его словам, уголовные дела требуют подготовки, иначе они будут "разваливаться в суде".