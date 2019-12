Команда Зеленского планирует нанять в США лоббистов для налаживания отношений с Трампом – СМИ

В попытке улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа представители президента Украины Владимира Зеленского встречаются с лоббистами. Две из трех компаний, которые рассматривают у Зеленского, связаны с осужденным американским политтехнологом Полом Манафортом, пишет The New York Times.

Окружение президента Украины Владимира Зеленского намерено нанять в США компанию лоббистов, чтобы наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в обнародованном 13 декабря материале издания The New York Times.

Авторы статьи пишут, что Зеленский нуждается в поддержке Вашингтона, однако в его команде уже наметился раскол из-за обсуждения того, нужно ли пользоваться услугами американских лоббистов. В частности, это связано с угрозой потерять поддержку представителей Демократической партии США.

По данным издания, две из трех компаний экспертов, о которых ведут речь в команде Зеленского, связаны с осужденным в США главой избирательного штаба Трампа, политтехнологом Полом Манафортом. С представителями одной из них – Mercury Public Affairs – в ноябре в Киеве уже встречался член команды Зеленского. Встречу с ним организовал американский адвокат Эндрю Мак, который в прошлом месяце зарегистрировался в министерстве юстиции США как лоббист Зеленского.

Еще одна компания – Prime Policy Group, которая работала в свое время с бывшим кандидатом в президенты Украины Сергеем Тигипко.

Третьей командой лоббистов, которую рассматривают у Зеленского, является компания Signal Group Consulting. О контактах команды президента с этой компанией стало известно еще в августе 2019 года. Тогда Зеленский эту информацию отрицал.

Бывший заместитель госсекретаря США Хизер Конли в комментарии изданию высказал мнение, что желание нанять лоббистов можно объяснить тем, что сейчас Зеленскому нужен человек в США, который будет передавать в Белый дом именно его позицию, а не чью-либо интерпретацию его слов.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.