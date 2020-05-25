Замглавы Офиса президента Трофимов: Посадки необходимы

Украинские правоохранительные органы должны добиться наказания для тех, кто "беспощадно грабил страну". Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

"[Посадки] необходимы. Очень. Потому что ни для кого не секрет, что беспощадно ограбили страну. Безусловно, должна быть какая-то ответственность за это. Но это системно разлагалось давно, поэтому, подозреваю, все заметали следы. И, безусловно, сейчас это работа силовых структур. Они должны с этим работать в законном поле. Это не должно быть политическим преследованием. Должны быть понятные и законные действия, восстановление порядка и справедливости", – подчеркнул он.

Замглавы Офиса президента Трофимов: Если президент предложит мне стать главой офиса – соглашусь. Читайте полную версию интервью

В время избирательной кампании одним из лозунгов Зеленского был: "Весна придет – сажать будем". Отсутствие прогресса в расследовании громких коррупционных преступлений стало одним из оснований для критики действующего главы государства.

Сам он заявляет, что правоохранители недостаточно эффективно борются с коррупцией.

"Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна…" – говорил Зеленский, выступая в парламенте 4 марта.

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