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Агент НАБУ Шевченко: Злочевский думал, что раз ему удалось купить барыгу-президента, то за $6 млн купить руководство НАБУ труда и вовсе не составит

Подозреваемые в попытке дать рекордную взятку в истории Украины действовали через посредника, которым оказался внештатный сотрудник НАБУ Евгений Шевченко. Он утверждает, что за происшедшим стоит экс-министр экологии Украины Николай Злочевский, которого экс-президент Петр Порошенко якобы называл "хорошим парнем".

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Шевченко Злочевскому: За $6 млн тебе, конечно, спасибо они отправляются в бюджет Украины
Шевченко – Злочевскому: За $6 млн тебе, конечно, спасибо – они отправляются в бюджет Украины
Фото: Євген Шевченко / Facebook

Внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко заявил, что выступил в роли посредника при провокации и передаче взятки в $6 млн руководству бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом он написал 12 июня в Facebook.

Сегодня в НАБУ и САП подтвердили информацию СМИ, что за случившимся стоял владелец компании Burisma, экс-министр экологии Украины Николай Злочевский, который живет за границей.

Шевченко напомнил, что закрытия ряда уголовных дел в отношении Злочевского в свое время добивался тогдашний президент страны Петр Порошенко.

"Товарищ Злочевский думал, что раз ему удалось купить барыгу-президента, то за такую огромную сумму купить "агента" и руководство НАБУ труда и вовсе не составит... Но что-то пошло не так, ведь не все вещи, равно как и не все люди в этом мире, измеряются деньгами. Такие вот дела, "Коля – хороший парень", – написал двойной агент, напомнив о фразе, якобы сказанной экс-президентом в частном разговоре.

По его словам, ему за "услуги" доверенные лица экс-министра пообещали $1 млн, еще $5 млн надлежало разделить между руководителями антикоррупционных структур.

"За $6 млн тебе, конечно, спасибо – они отправляются в бюджет Украины, где на них смогут построить несколько новых детских садов, быть может, хорошую современную школу, или они станут достойным вкладом в сотню километров новых, современных дорог. В общем, такой у нас получился антикоррупционный налог. Так что будет желание еще чего-нибудь "порешать" – приходи и друзей своих приводи", – обратился Шевченко к Злочевскому.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10213630731322492

Вечером 12 июня стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и главе САП Назару Холодницкому. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела фирмы Burisma ко дню рождения Злочевского – 14 июня.

Евгений Шевченко известен как информатор, передававший в НАБУ данные о людях, которые хотели за взятки закрыть дела, открытые против них, или устроиться в бюро на должность.

В 2019 году программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" публиковала многосерийное расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, Шевченко был участником махинаций и инвестором "оборонного схематоза". Внештатный агент НАБУ говорил, что имел отношение к поставкам запчастей оборонным заводам, но не фигурировал в руководстве компаний-поставщиков. В бюро заявили, что все контакты Шевченко с фигурантами дела о хищениях в "Укроборонпроме" были санкционированы.

Теги: Петр Порошенко, Burisma Holdings, Николай Злочевский, взятка, НАБУ, САП, Евгений Шевченко
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