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Рекордная взятка руководству НАБУ и САП. Первого замглавы налоговой Киева арестовали с альтернативой залога

Первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, который подозревается в даче взятки руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела, сможет выйти на свободу после внесения 84 млн грн залога.

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В ходе задержания Ильяшенко и его сообщников было изъято $6 млн
В ходе задержания Ильяшенко и его сообщников было изъято $6 млн
Фото: nabu.gov.ua

15 июня Высший антикоррупционный суд арестовал первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко с альтернативой залога в размере 84 млн грн, сообщило издание "Слово и дело"

Ильяшенко подозревают в даче взятки руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро.

"Ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, удовлетворить частично. Применить к Николаю Ильяшенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 10 августа. Определить альтернативой 84 млн грн залога", – зачитала решение следственный судья ВАКС Вера Михайленко.

"Українські новини" отметили, что прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу с альтернативой залога в размере 101 млн гн. 

В случае внесения залога Ильяшенко должен будет являться по первому вызову к следователям, не отлучаться из Киева без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения по поводу уголовного производства с любыми лицами, кроме защитников и представителей правоохранительных органов, а также носить электронный браслет. 

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела фирмы Burisma ко дню рождения ее владельца Николая Злочевского – 14 июня. Его подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк", и легализации этих денег.

Задержаны, помимо Ильяшенко, бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова и юрист компании Burisma Андрей Кича. Последнего суд 14 июня арестовал на два месяца с правом залога в размере 40,4 млн грн. Мазуровой меру пресечения должны избрать 15 июня.

Ильяшенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц). По данным следствия, Ильяшенко получил средства от лиц, связанных со Злочевским. Постановление о закрытии уголовного производства он оценил в $6 млн, из которых $1 млн планировал оставить себе. 

По информации главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Ильяшенко был гарантом сделки о передаче денег. 

14 июня председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко открыл дисциплинарное производство и отстранил Ильяшенко от исполнения обязанностей, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.   

https://www.facebook.com/TaxUkraine/posts/289647339076501

Теги: Николай Злочевский, взятка, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, Государственная налоговая служба Украины, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС, Алексей Любченко, Николай Ильяшенко, Андрей Кича, Елена Мазурова
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