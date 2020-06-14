Бутусов: Один из фигурантов дела о шестимиллионной взятке при задержании выхватил пистолет

Первый заместитель начальника налоговой службы Киева Николай Ильяшенко был гарантом сделки о передаче денег за закрытие уголовного производства в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского, пишет журналист Юрий Бутусов. В момент задержания он схватился за оружие, детективу НАБУ пришлось сделать то же самое.

Задержание трех человек, подозреваемых в попытке дать рекордную в истории Украины взятку, происходило весьма драматично. Об этом 14 июня написал в "Цензор.НЕТ" главный редактор издания Юрий Бутусов.

По его сведениям, когда участники схемы узнали, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выполнил их условие и закрыл дело в отношении владельца фирмы Burisma Николая Злочевского, они провели посредника – тайного агента НАБУ Евгения Шевченко в комнату для пересчета денег. Как пишет журналист, $5 млн посредник должен был передать в САП и НАБУ, а $1 млн полагался ему самому, так объяснил фигурант дела – первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко.

"Этот миллион был передан Шевченко на закрытой парковке налоговой службы Киева. При задержании Ильяшенко выхватил пистолет. Также достать оружие и взять на прицел налоговика пришлось и одному из детективов НАБУ", – утверждает Бутусов.

Именно Ильяшенко, по его сведениям, выступил "гарантом и двигателем" сделки. Он убедил доверенных лиц Злочевского Андрея Кичу и Елену Мазурову в надежности Шевченко. Все встречи, на которых обсуждалась взятка, проходили в рабочем кабинете налоговика, подчеркнул главред "Цензор.НЕТ".

"Весьма цинично, что налоговик обсуждал с Шевченко возможность передачи НАБУ новых данных по Злочевскому – чтобы потом и эту тему "обилетить", то есть рассчитывал на дальнейшее сотрудничество и все риски взял на себя", – написал Бутусов.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела фирмы Burisma ко дню рождения ее владельца Злочевского – 14 июня. Его подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк", и легализации этих денег.

Задержаны, помимо Ильяшенко, бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Украины Мазурова и юрист компании Burisma Кича. Последнего суд 14 июня арестовал на два месяца с правом залога.