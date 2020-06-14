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Взятка в $6 млн. Офис генпрокурора проверит информацию о несанкционированном входе в реестр расследований

Глава САП Назар Холодницкий говорил, что кто-то в Офисе генпрокурора проверял, действительно ли закрыто дело Burisma. В офисе заявили, что выяснят круг причастных к вмешательству в Единый реестр досудебных расследований.

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Рекордная взятка предназначалась руководству САП и НАБУ за закрытие дела о присвоении стабилизационного кредита
Рекордная взятка предназначалась руководству САП и НАБУ за закрытие дела о присвоении стабилизационного кредита
Фото: nabu.gov.ua

Генеральная инспекция Офиса генерального прокурора начала служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований, связанного с попыткой дать взятку за закрытие уголовного производства против экс-министра экологии Украины, владельца компании Burisma Николая Злочевского. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

На пресс-конференции 13 июня глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что кто-то в Офисе генпрокурора проверял, действительно ли закрыто дело.

"Устанавливается круг причастных к вмешательству в ЕРДР. В случае подтверждения информации будет решаться вопрос об их отстранении от занимаемых должностей и привлечении к ответственности", – сказано в сообщении пресс-службы.

Издание "Цензор.НЕТ" уточнило 14 июня, что Холодницкий в рамках спецоперации внес сведения о закрытии дела против Злочевского в 17.15 12 июня. А в 17.18 другой сотрудник правоохранительных органов под своим электронным ключом зашел в базу ЕРДР и проверил состояние дела. Сразу после этого кто-то перезвонил фигурантам дела, сообщив, что САП выполнила условие и можно передавать деньги посреднику.

12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. $6 млн, предназначавшиеся на рекордную в истории Украины взятку, были изъяты.

По информации "Цензор.НЕТ", деньги должны были стать "благодарностью" за закрытие дела фирмы Burisma ко дню рождения ее владельца Злочевского – 14 июня. Его подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк", и легализации этих денег.

По словам Холодницкого, подозреваемые собирались передать руководителям антикоррупционных органов $5 млн, $1 млн предлагался за "консультационные услуги посредника".

Задержаны первый заместитель начальника налоговой службы Киева Николай Ильяшенко, бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Украины Елена Мазурова и юрист компании Burisma Андрей Кича. Последнего суд 14 июня арестовал на два месяца с правом залога.

Теги: Burisma Holdings, Николай Злочевский, расследование, взятка, НАБУ, ЕРДР, Назар Холодницкий, САП, Офис генпрокурора
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