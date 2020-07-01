Трамп одобрил план по выводу 9500 военных из Германии

Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
План по выводу военных был представлен Трампу 29 июня министром обороны и председателем Объединенного комитета начальников штабов.
"Утвержденное предложение не только отвечает директиве президента, но и укрепит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, улучшит стратегическую гибкость США и оперативную гибкость Европейского командования США, а также позволит позаботиться о наших военнослужащих и их семьях", – сказано в заявлении.
Детали о выводе войск в сообщении Пентагона не приводятся.
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