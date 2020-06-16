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Трамп подтвердил планы сократить количество американских военных в Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия не выполняет своих обязательств по финансированию НАТО, поэтому он принял решение сократить численность американского военного контингента в Германии до 25 тыс.

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Трамп заявил, что Германия должна Альянсу "миллиарды долларов", и "она должна заплатить это"
Трамп заявил, что Германия должна Альянсу "миллиарды долларов", и "она должна заплатить это"
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп подтвердил 15 июня на брифинге, что сократит численность американского военного контингента в Германии до 25 тыс., сообщило издание The Hill

Он сказал, что Германия – "нарушитель в течение многих лет", поскольку она не выполняет своих обязательств по финансированию НАТО. По словам американского президента, Германия должна Альянсу "миллиарды долларов", и "она должна заплатить это".

Пребывание такого контингента, по мнению Трампа, "не имеет смысла", поскольку НАТО "защищает Германию, а она – нарушитель".

Президент США также обвинил Берлин в нечестной торговле. Он сказал, что США "пострадали в отношении торговли и пострадали в отношении НАТО".

Заявление Трампа стало первым официальным подтверждением запланированного сокращения численности американского военного контингента в Германии, о чем ранее писали СМИ. 

Посол Германии в США Эмили Хабер подтвердила, что Берлин проинформирован о намерении американской стороны.

"Войска США находятся там не для того, чтобы защищать Германию. Они там для того, чтобы защищать трансатлантическую безопасность", – цитирует ее "Немецкая волна"

5 июня американская газета The Wall Street Journal впервые сообщила, что Трамп дал указание Пентагону сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю 2020 года. Сейчас в ФРГ постоянно находится 34,5 тыс. американских военнослужащих. 

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что если намерение Трампа сократить контингент в Германии реализуют, это не будет отвечать интересам СШАПри этом министр признал, что отношения Германии с крупнейшим партнером по НАТО сейчас складываются тяжело.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что основную выгоду от сокращения американского военного контингента в Германии получит Россия. Он подчеркнул, что "Кремль не сделал ничего, чтобы заслужить такой подарок". 

"Голос Америки" напомнил, что страны НАТО в 2014 году согласились увеличить расходы на оборону в ответ на российскую агрессию в отношении Украины. Было запланировано, что все члены НАТО до 2024 года доведут свои военные расходы минимум до 2% своего ВВП. Трамп не раз критиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. Он утверждал, что Германия платит взносы в размере 1% своего ВВП, а США – 4%. В 2018 году американский президент угрожал выйти из Альянса.

Теги: Германия, НАТО, военные, Дональд Трамп, торговля, финансирование, войска
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