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США значительно сократят численность своих войск в Германии – The Wall Street Journal

Администрация Дональда Трампа с сентября 2019 года обсуждала возможность вывода большой части контингента из ФРГ, решение уже принято, но пока не обнародовано, написал The Wall Street Journal.

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Максимальная численность войск США в Германии может достигать 52 тыс.
Максимальная численность войск США в Германии может достигать 52 тыс.
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю 2020 года. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили осведомленные должностные лица.

Официально об этом решении пока не сообщалось.

Сейчас в ФРГ постоянно находится 34,5 тыс. американских военнослужащих, а в период учений и ротации контингент может составлять до 52 тыс.

Высокопоставленный американский чиновник заявил WSJ, что Белый дом обсуждал этот шаг с сентября 2019 года и что он не связан с решением канцлера Германии Ангелы Меркель не участвовать во встрече "Большой семерки" в июне. Однако появление приказа отражает растущую напряженность между Вашингтоном и Берлином по вопросам расходов на нужды обороны и безопасности.

По мнению ряда бывших чиновников, которое приводит издание, Россия будет рада открытой демонстрации разногласий между двумя ключевыми союзниками по НАТО, хотя официальных комментариев из Москвы пока не последовало.

Теги: Германия, Ангела Меркель, НАТО, Пентагон, Дональд Трамп, войска
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