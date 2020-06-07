США значительно сократят численность своих войск в Германии – The Wall Street Journal

Администрация Дональда Трампа с сентября 2019 года обсуждала возможность вывода большой части контингента из ФРГ, решение уже принято, но пока не обнародовано, написал The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю 2020 года. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили осведомленные должностные лица.

Официально об этом решении пока не сообщалось.

Сейчас в ФРГ постоянно находится 34,5 тыс. американских военнослужащих, а в период учений и ротации контингент может составлять до 52 тыс.

Высокопоставленный американский чиновник заявил WSJ, что Белый дом обсуждал этот шаг с сентября 2019 года и что он не связан с решением канцлера Германии Ангелы Меркель не участвовать во встрече "Большой семерки" в июне. Однако появление приказа отражает растущую напряженность между Вашингтоном и Берлином по вопросам расходов на нужды обороны и безопасности.

По мнению ряда бывших чиновников, которое приводит издание, Россия будет рада открытой демонстрации разногласий между двумя ключевыми союзниками по НАТО, хотя официальных комментариев из Москвы пока не последовало.