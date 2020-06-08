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"Кремль не заслужил такой подарок". Американский генерал в отставке Ходжес прокомментировал возможный вывод войск США из Германии

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что основную выгоду от возможного сокращения американского военного контингента в Германии получит Россия.

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Ходжес назвал возможное сокращение американского военного контингента в Германии политическим решением
Ходжес назвал возможное сокращение американского военного контингента в Германии политическим решением
Фото: EPA

Возможное сокращение американского военного контингента в Германии является "огромной ошибкой". Такое мнение в интервью Politico 6 июня высказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. 

Ходжес командовал американскими сухопутными войсками в Европе с 2014-го по 2017 год. Сейчас занимается стратегическими исследованиями в вашингтонском Центре анализа европейской политики. 

Генерал-лейтенант в отставке назвал решение президента США Дональда Трампа политическим и отметил, что оно стало сюрпризом для Пентагона, Конгресса, американских дипломатов, а также союзников по НАТО, особенно для Германии.

Он заявил, что основную выгоду от этого получит Россия, и подчеркнул, что "Кремль не сделал ничего, чтобы заслужить такой подарок". Россия не изменила своей политики в отношении Украины и Сирии, не произошло никаких изменений вдоль восточного фланга НАТО и в Черном море, отметил Ходжес. Поэтому, считает генерал-лейтенант в отставке, такое решение Трампа вряд ли оправданно.

Он напомнил, что речь идет о сокращении на 28% американского военного контингента в Германии, который является ключевым в стратегии НАТО по сдерживанию РФ. Ходжес предположил, что из-за пандемии коронавируса и возникших в связи с этим логистических трудностей будет очень сложно и дорого перебросить несколько тысяч американских военнослужащих обратно в США. 

5 июня американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп дал указание Пентагону сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю 2020 года. Сейчас в ФРГ постоянно находится 34,5 тыс. американских военнослужащих. Официально документ пока не обнародован.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что если намерение Трампа сократить контингент в Германии реализуют, это не будет отвечать интересам СШАПри этом министр признал, что отношения Германии с крупнейшим партнером по НАТО сейчас складываются тяжело.

Трамп не раз критиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. Он утверждал, что Германия платит взносы в размере 1% от своего ВВП, а США – 4%. В 2018 году американский президент угрожал выйти из Альянса.

Теги: Россия, США, Германия, НАТО, военные, Дональд Трамп, Бен Ходжес, войска
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