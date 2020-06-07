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В Берлине отреагировали на намерения США вывести часть войск из Германии

The Wall Street Journal сообщил, что Белый дом принял решение почти на четверть сократить американский воинский контингент в Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас признал, что отношения с крупнейшим партнером по НАТО складываются тяжело.

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Маас не стал скрывать напряженность в отношениях Германии и США
Маас не стал скрывать напряженность в отношениях Германии и США
Фото: ЕРА

Если намерение администрации Белого дома сократить воинский контингент в Германии будет реализовано, это не будет отвечать интересам США. Такое мнение в интервью Bild am Sonntag, которое вышло 7 июня, высказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

По его словам, в Берлине ценят десятилетия сотрудничества со Штатами в оборонной сфере и примут к сведению вывод войск, если он состоится. При этом министр признал, что отношения Германии с крупнейшим партнером по НАТО сейчас складываются тяжело.

5 июня The Wall Street Journal сообщил, что президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю 2020 года. Сейчас в ФРГ постоянно находится 34,5 тыс. американских военнослужащих.

Официально документ пока не обнародован.

Трамп не раз критиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО. Он утверждал, что Германия платит взносы в размере 1% от своего ВВП, а США – 4%. В 2018 году американский президент угрожал выйти из Альянса.

Теги: США, Германия, НАТО, Дональд Трамп, Хайко Маас, войска, сотрудничество
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