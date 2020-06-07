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Премьер Польши надеется, что США направят в страну больше военных

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что американский военный контингент в Польше "будет все время расти".

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Моравецкий заявил, что переговоры с США об увеличении военного контингента продолжаются
Моравецкий заявил, что переговоры с США об увеличении военного контингента продолжаются
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравцкий надеется, что часть американского военного контингента, которая будет выведена из Германии, передислоцируется в Польшу. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF24 6 июня.

Отвечая на вопрос, могут ли быть размещены в Польше все американские военные, находящиеся сейчас в Германии, глава правительства отметил, что это решение находится в компетенции президента США Дональда Трампа. "Надеемся, что контингент в Польше будет расти все время", – добавил Моравецкий.

Он также заявил, что "геополитика изменилась, теперь нужно укреплять восточную часть НАТО".

По словам премьера, переговоры по этому вопросу продолжаются, об их результатах станет известно "через некоторое время".

В октябре 2016 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у НАТО появятся четыре многонациональных батальона в восточной части Альянса. По его словам, эти батальоны станут "железным доказательством" того, что НАТО готов развернуть тысячи своих войск, чтобы поддержать союзников.

Так, 7 января в Польшу прибыла первая группа из 250 американских солдат, 9 января – первая танковая группа вооруженных сил США

При этом Варшава последовательно выступает за увеличение американского военного присутствия в стране в свете угрозы со стороны Российской Федерации.

Теги: США, Германия, НАТО, Польша, Йенс Столтенберг, российская агрессия, Матеуш Моравецкий
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