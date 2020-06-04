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Сейм Польши выразил доверие правительству

В Польше за доверие правительству проголосовали 235 депутатов Сейма, против были 219 и двое воздержались, сообщили в нижней палате парламента.

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В Польше 28 июня пройдут выборы президента
В Польше 28 июня пройдут выборы президента
Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook

Сейм Польши выразил доверие правительству Матеуша Моравецкого. Об этом сообщается на странице нижней палаты парламента в Facebook.

За доверие правительству проголосовали 235 депутатов Сейма, против были 219 и двое воздержались. Всего в Сейм входит 460 депутатов.

https://www.facebook.com/KancelariaSejmu/posts/2603657013235751

Как сообщает радио RMF24, правительство поддержали все депутаты правящей партии "Право и справедливость". Против выступили большинство депутатов других партий.

"Предоставление сегодня правительству вотума доверия – это основа дальнейшего динамичного развития и проявление доверия к нашей антикризисной политике и здравоохранению. Уверяю вас, что мы будем и дальше вести родину к амбициозным экономическим и социальным целям – этого ждут от нас поляки", – сказал Моравецкий.

Как сообщил корреспондент радио, по неуточненным данным, просьба премьер-министра о вотуме доверия была попыткой показать единство лагеря правых, но политики оппозиции утверждали, что таким образом глава правительства участвует в избирательной кампании Анджея Дуды.

В Польше 28 июня пройдут выборы президентаПроведение президентских выборов было запланировано на 10 мая, но в этот день они не состоялись из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим парламент принял закон об особых правилах переизбрания на этих выборах.

Теги: Польша, оппозиция, депутаты, правительство, политика, Матеуш Моравецкий, Сейм Польши, Право и справедливость
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