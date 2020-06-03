Президентские выборы в Польше назначены на 28 июня

Проведение президентских выборов в Польше, которое было запланировано на 10 мая, перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Выборы президента Польши пройдут 28 июня. Об этом сообщила спикер нижней палаты парламента страны (сейма) Эльжбета Витек на странице ведомства в Facebook.

Согласно конституции Польши спикер сейма назначает дату проведения выборов президента.

"Назначаю выборы президента Польши. Днем проведения выборов определяю воскресенье, 28 июня", – говорится в заявлении Витек.

Как сообщает Onet, проведение президентских выборов было запланировано на 10 мая, но в этот день они не состоялись из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим парламент принял закон об особых правилах переизбрания этих выборов.

3 июня президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон о выборах главы государства, который дает возможность провести голосование по смешанному принципу – с организацией избирательных участков и по почте, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

Prezydent @AndrzejDuda podpisał ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) June 2, 2020

6 августа завершается срок полномочий Дуды. Для того, чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже, чем 28 июня.

По информации RadioZet на пост президента претендуют 10 человек, в том числе действующий глава государства Дуда. Согласно предварительным опросам, которые наводит радио, Дуда является лидером на пост президента, на втором месте находится кандидат от оппозиционной “Гражданской коалиции” и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

На президентских выборах явка не влияет на результат голосования. Победителем становится тот, кто получает более 50% всех действительных голосов. Если ни один из участников не достигает этого результата, через две недели проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата с наибольшим количеством голосов в первом туре. Победителем становится тот, кто набирает наибольшее количество голосов.