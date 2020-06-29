Размещение военных баз НАТО в Украине – пока только теория – замглавы МИД

"На самом деле пока это только теория. Пока об этом говорить рано. Когда Украина получит статус полноценного члена НАТО, об этом можно будет говорить серьезно. Сейчас мы присоединились к программе расширенных возможностей НАТО – это очередной шаг к укреплению сотрудничества с Североатлантическим альянсом, что тут же вызвало у России негативную и нервную реакцию. Безусловно, она пытается преуменьшить роль программы", – подчеркнул чиновник.

Боднар выразил уверенность, что Украина может рассчитывать на получения Плана действий по членству в НАТО, "поскольку есть и военная, и бюджетная способность, и поддержка населения".