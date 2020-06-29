Украине нужно быть ментально готовой к наступлению России – замглавы МИД Украины

"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей", – подчеркнул он.

По словам Бондаря, Россия усиливает военное присутствие у восточной границы Украины, а также значительно усилила группировки в оккупированном Крыму. "Достаточно часто приводятся к повышенной боевой готовности российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий", – добавил замминистра.