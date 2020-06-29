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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли населенный пункт в Донецкой области

28 июня представители незаконных вооруженных формирований из противотанкового ракетного комплекса обстреляли Пивничное Донецкой области. Ракета попала во двор жилого дома, осколки повредили соседние здания, жертв среди гражданского населения не было, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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В прошлые сутки не было потерь в рядах ООС
В прошлые сутки не было потерь в рядах ООС
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошлые сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибра 122 мм, 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы в районе Луганского, Мироновского и Новозвановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – неподалеку от Старогнатовки, Авдеевки и Водяного.

"За минувшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Пивничное, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету из противотанкового ракетного комплекса, которая попала во двор жилого дома. Осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 28 июня украинские военные уничтожили двух и ранили одного захватчика.

После полуночи российско-оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня в районе хутора Вольный. Потерь среди украинских защитников нет, добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/887443485081602

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, разведка, боевики, Авдеевка, Водяное, Луганское, обстрелы, Старогнатовка, ракеты, Новозвановка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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