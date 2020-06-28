Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 27 июня

Вчера возле Старогнатовки Донецкой области смертельное ранение получил боец "Айдара", тернопольчанин Иван Дедюх, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

27 июня на Донбассе погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

"Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего на востоке Украины сержанта 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Ивана Дедюха. Доблесть тернопольчанина, который отдал свою жизнь, чтобы в мире жили будущие поколения, – пример подлинного героизма, который навсегда войдет в историю Украины", – написал Надал.

В прошлые сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, трое получили ранения.

Дедюх погиб вблизи Старогнатовки Донецкой области в результате разрыва неизвестного боеприпаса.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.