На Донбассе в результате взрыва неустановленного устройства погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения

Взрыв, унесший жизнь военнослужащего Вооруженных сил Украины, произошел в районе Старогнатовки Донецкой области, отметили в штабе операции Объединенных сил.

27 июня в районе Старогнатовки Донецкой области осколочные ранения получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Поблизости от Старогнатовки в результате разрыва неизвестного боеприпаса пострадали два защитника. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, 27 июня на 17.00 боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных.

Ранее сегодня в результате взрыва неустановленного устройства ранение получил сапер из состава ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.