Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

Президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в режиме видеоконференции, об этом сообщил сайт Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили партнерские отношения двух стран, а также затронули тему конфликта на востоке Украины, об этом сообщил сайт Кремля 26 июня.

"Как ты знаешь, мы 24 июня провели парад Победы в Великой Отечественной войне, как мы называем эту большую трагедию, парад в честь победителей во Второй мировой войне. Это наша общая победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте вместе с советскими воинами. Это и "Нормандия – Неман", и в других подразделениях французы у нас воевали", – сказал Путин президенту Франции в начале беседы.

По поводу урегулирования конфликта на Донбассе президент РФ считает, что Киев должен вести прямой диалог с администрациями временно оккупированных Донецка и Луганска.

Путин пригласил Макрона посетить Россию с рабочим визитом.

На сайте президента Франции пока нет информации об этой беседе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.