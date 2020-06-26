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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

25 июня представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь по позициям операции Объединенных сил вблизи хутора Вольный, Крымского, Марьинки, Новомихайловки, у Широкино.

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Накануне украинские военные ранили одного боевика
Накануне украинские военные ранили одного боевика
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – вели обстрелы неподалеку от Марьинки, Новомихайловки, у Широкино.

"Для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность. По данным разведки, 25 июня украинские защитники ранили одного оккупанта", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Крымского. С украинской стороны без потерь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/885338391958778

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, боевики, Марьинка, Широкино, Крымское, украинский военный, обстрелы, Новомихайловка, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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