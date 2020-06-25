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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОБСЕ положительно оценили работу украинской делегации в минском процессе – Офис президента Украины

Активизация украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минской переговорной площадке внесла конструктив в процесс. Об этом, по данным Офиса президента Украины, заявила спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

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ОБСЕ является одной из сторон ТКГ в Минске
ОБСЕ является одной из сторон ТКГ в Минске
Фото: ЕРА

25 июня состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом проинформировал Офис президента Украины (ОПУ).

Заседание проходило в режиме видеоконференции и с участием представителей ОРДЛО в составе украинской делегации.

"Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ, посол [спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и ТКГ] Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ", – говорится в сообщении.

В ОПУ рассказали, что "во время дискуссии украинская сторона в ТКГ подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня".

"В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы, посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога", – рассказали в офисе.

В ходе дискуссии украинская делегация говорила о необходимости обеспечить полный и беспрепятственный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей временно не подконтрольной украинским властям территории Донбасса, а также предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности "для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ".

Среди тем, которые обсуждались на заседании ТКГ, были также работа в ОРДЛО мобильной связи, экологические проблемы на оккупированной территории, обеспечение водой, возможность проведения местных выборов.

"Советники украинской делегации в ТКГ – представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в политической группе приняли активное участие в этих консультациях", – подчеркнули в ОПУ.

В ведомстве отметили, что в рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона продолжает настаивать на увольнении по принципу "всех на всех", – говорят в Офисе президента.

Следующее заседание ТКГ назначено на 8 июля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

На заседании ТКГ 9 июня впервые принимали участие переселенцы. ОРДО представляют донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть родной город; ОРЛО – юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от ОРЛО заявлен врач Константин Либстер.

Теги: Минск, переговоры, переселенцы, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Яшар Халит Чевик, Хайди Грау
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