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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе пять обстреляли позиции украинских военных

В минувшие сутки представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции операции Объединенных сил в районе Широкино, Старогнатовки, Марьинки и хутора Вольный.

С полуночи на фронте тихо
С полуночи на фронте тихо
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

24 июня боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям в районе Широкино, Старогнатовки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – возле хутора Вольный.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, наши воины уничтожили трех и ранили двух оккупантов", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли, добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/884638095362141

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, разведка, боевики, Марьинка, Широкино, обстрелы, Старогнатовка, Хутор Вольный
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