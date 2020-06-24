Боевики на Донбассе четыре раза за сутки обстреляли позиции ВСУ – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, утром 24 июня боевики трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Накануне за сутки было четыре обстрела.

23 июня боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 7.00 среды, 24 июня, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"23 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. (...) Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", – отметили в штабе ООС.

Утром 24 июня боевики обстреляли позиции ВСУ три раза, о пострадавших среди украинских военнослужащих информации нет.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в зоне ООС контролируемая.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.