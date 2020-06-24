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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе четыре раза за сутки обстреляли позиции ВСУ – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, утром 24 июня боевики трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Накануне за сутки было четыре обстрела.

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В штабе ООС ситуацию на Донбассе называют контролируемой
В штабе ООС ситуацию на Донбассе называют контролируемой
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

23 июня боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 7.00 среды, 24 июня, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"23 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. (...) Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", – отметили в штабе ООС.

Утром 24 июня боевики обстреляли позиции ВСУ три раза, о пострадавших среди украинских военнослужащих информации нет.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в зоне ООС контролируемая.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/883899605435990

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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