РФ после карантина возобновляет процедуру выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса – разведка

С начала июля командование оккупационных войск на Донбассе намерено восстановить организованные выезды претендующих на российское гражданство жителей в отделы по вопросам миграции Ростовской области России, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Такие поездки были приостановлены в апреле из-за пандемии коронавируса.

Командование российских оккупационных войск восстанавливает меры по принудительной паспортизации жителей оккупированного Донбасса и личного состава первого (Донецк) и второго (Луганск) армейского корпусов. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки, сообщает пресс-служба ведомства.

"Командиры соединений и частей оккупантов уточняют данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении ими документов для получения российского гражданства", – говорится в сообщении.

В украинской разведке отметили, что с начала июля командование оккупационных войск намерено восстановить организованные выезды претендующих на российское гражданство жителей оккупированного Донбасса в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области России. Такие поездки были приостановлены в апреле из-за пандемии коронавируса.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что этот указ не изменяет принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".

В течение 2019 года российское гражданство получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донбасса.