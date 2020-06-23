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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев

Общественный активист. Сопредседатель общественной инициативы "Права справа".


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Подготовку к параду Победы и его проведение боевики "ЛНР" используют для передислокации живой силы и техники

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24 июня 2020 года в оккупированном Луганске планируют провести военный парад по случаю 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.

В параде будет задействовано 104 единицы военной техники и 16 единиц исторической. В частности, будут представлены грузовые автомобили ЗИС-5, БМ-13 "Катюша" и три единицы танков Т-34. Кроме того, в параде будет задействовано около 2 тыс. человек.

Стоит отметить, что подготовка к параду и его проведение используются боевиками "ЛНР" с целью передислокации как живой силы, так и техники.

Так, 20 июня в оккупированном Луганске была зафиксирована колонна тяжелой бронетехники "2-го армейского корпуса ЛНР", а именно – танков Т-64. Колонна бронетехники в количестве 15 единиц двигалась по улице Оборонной в направлении луганского аэропорта, где сейчас сосредоточена тяжелая бронетехника и ствольная артиллерия, запрещенная Минскими договоренностями. Кроме того, было зафиксировано движение тяжелой бронетехники в направлении Станицы Луганской, в частности, в районы постоянной дислокации на территории фабрики "Лутри" и завода "Маршал".

23 июня украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявила, что беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал десятки единиц вооружения, которое размещено, уже традиционно, по установленным линиям отвода. Так, на полигоне близ поселка Мирное и на взлетно-посадочной полосе луганского аэродрома дрон ОБСЕ обнаружил: 31 Т-64 и Т-72, зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10" и 9К33 "Оса", шесть 100-мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", 17 буксируемых гаубиц Д-30А "Лягушка" калибра 122 мм.

Кроме того, 23 июня Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что командование российских оккупационных войск восстанавливает меры по принудительной паспортизации личного состава 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК.

Отмечу, что это не первый случай, когда проведение парада используется боевиками "ЛНР" с целью передислокации как живой силы, так и техники. Так, в 2015 году "Правое дело" сообщало, что парад Победы будет использован как прикрытие для передислокации в направлении Станицы Луганской. Говорилось о 152-мм самоходных гаубицах МСТА и системах ТОС-1 "Буратино".

2 октября 2015 года заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что наблюдатели увидели тяжелую огнеметного систему ТОС-1 "Буратино" на полигоне в районе села Круглик.

Источник: Дмитро Снєгирьов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, оккупация, вооружение, разведка, боевики, Дмитрий Снегирев, парад Победы
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