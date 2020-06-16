"Никогда не меняю решений". Аксенов отменил парад Победы в Крыму, но через три часа передумал

Глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов решил отменить парад по случаю 9 мая из-за эпидемии коронавируса. "Консультации" с российскими центральными властями заставили его передумать.

Глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов в течение трех часов отменил и снова назначил парад Победы в Симферополе, который из-за эпидемии коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня.

Так, около 11.00 16 июня он написал в Facebook, что "в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан" отменяет парад в Симферополе. По его словам, парад на оккупированном полуострове будет проводиться только в Керчи. "Наша задача – предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля", – написал он.

Около 14.00 Аксенов передумал. "Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с министерством обороны РФ, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы в Симферополе состоится", – заявил представитель оккупационной администрации.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.