Денисова требует обеспечить надлежащие условия для более 5 тысяч украинских граждан в пенитенциарных учреждениях РФ

Условия в российских СИЗО и колониях, где незаконно удерживаются более 5 тысяч граждан Украины, не соответствуют международным стандартам обращения с заключенными. В них не проводится надлежащая санитарная обработка, нет возможности придерживаться социальной дистанции, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова: Постоянно получаю обращения от родных и заключенных о том, что администрация пенитенциарных учреждений страны-агрессора не обеспечивает их элементарными средствами индивидуальной защиты Фото: Людмила Денісова / Facebook

Вспышка коронавируса в СИЗО №5 Ростовской области, где незаконно содержатся украинские политзаключенные Эскандер Абдулганиев и Арсен Абхаиров, является следствием несоблюдения карантинных мероприятий, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 16 июня в Facebook.

Условия в российских пенитенциарных учреждениях, где сейчас незаконно содержатся более 5 тысяч граждан Украины, не соответствуют международным стандартам обращения с заключенными, в них не проводится надлежащая санитарная обработка, невозможно придерживаться социальной дистанции из-за перенаселенности камер, подчеркнула омбудсмен.

"Я постоянно получаю обращения от родных и самих заключенных о том, что администрация пенитенциарных учреждений страны-агрессора не обеспечивает их элементарными средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками, перчатками и антисептиками", – написала Денисова.

Учитывая то, что у многих политзаключенных критическое состояние здоровья, вспышка коронавирусной инфекции может иметь фатальные последствия для их жизни, считает она.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, а именно обеспечить надлежащие условия содержания и предоставления качественной медицинской помощи в соответствии с положениями минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020", – подчеркнула Денисова.

Она призвала представителей международных правозащитных организаций усилить давление на РФ, чтобы заставить ее соблюдать права граждан Украины.

О вспышке коронавирусной инфекции в СИЗО №5 в Ростове-на-Дону, где содержатся политзаключенные крымские татары Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев – фигуранты так называемого красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир", стало известно 15 июня.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.