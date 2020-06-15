В СИЗО Ростова-на-Дону, где содержатся фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир", вспышка COVID-19

В СИЗО №5 в Ростове-на-Дону содержатся политзаключенные крымские татары Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев – фигуранты так называемого красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир".

В следственном изоляторе №5 в Ростове-на-Дону вспышка коронавируса, учреждение закрыли на карантин. Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

В этом СИЗО содержатся политзаключенные крымские татары Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев – фигуранты так называемого красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир", отметили в организации.

"Подсудимых на судебное заседание не доставили. Адвокат Назим Шейхмамбетов заявил ходатайство о том, чтобы суд истребовал информацию о состоянии здоровья подсудимых. По его словам, и судьи, и прокурор, и сторона защиты контактировали с обвиняемыми – на заседании 10 июня. Если подсудимые заболели коронавирусом, то всем необходимо самоизолироваться. Суд данное ходатайство удовлетворил и в ближайшее время сообщит результаты", – говорится в сообщении.

14 февраля 2019 года у жителей Крыма Абдулганиева и Абхаирова прошли обыски. В отношении них открыли уголовные дела по подозрению в членстве в запрещенной организации.

15 февраля подконтрольный оккупационным властям "Киевский суд" в Симферополе взял их под стражу.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.