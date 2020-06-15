Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В СИЗО Ростова-на-Дону, где содержатся фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир", вспышка COVID-19

В СИЗО №5 в Ростове-на-Дону содержатся политзаключенные крымские татары Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев – фигуранты так называемого красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
14 февраля 2019 года у Абдулганиева и Абхаирова прошли обыски
14 февраля 2019 года у Абдулганиева и Абхаирова прошли обыски
Фото: crimean-solidarity.org

В следственном изоляторе №5 в Ростове-на-Дону вспышка коронавируса, учреждение закрыли на карантин. Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

В этом СИЗО содержатся политзаключенные крымские татары Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев – фигуранты так называемого красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир", отметили в организации.

"Подсудимых на судебное заседание не доставили. Адвокат Назим Шейхмамбетов заявил ходатайство о том, чтобы суд истребовал информацию о состоянии здоровья подсудимых. По его словам, и судьи, и прокурор, и сторона защиты контактировали с обвиняемыми – на заседании 10 июня. Если подсудимые заболели коронавирусом, то всем необходимо самоизолироваться. Суд данное ходатайство удовлетворил и в ближайшее время сообщит результаты", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1154685234898931

14 февраля 2019 года у жителей Крыма Абдулганиева и Абхаирова прошли обыски. В отношении них открыли уголовные дела по подозрению в членстве в запрещенной организации.

15 февраля подконтрольный оккупационным властям "Киевский суд" в Симферополе взял их под стражу.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, СИЗО, крымские татары, Ростов-на-Дону, Хизб ут-Тахрир, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Кража на похоронах писателя Трушкина. Сын художника Сафронова обвинил "помощника" Петросяна в краже денег
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Племянница Ротару после свадьбы отправилась в горы
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
Броснан сообщил о смерти своих друзей от COVID-19
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
"Ого, мамочка, да вам двоих можно кормить". В Instagram обсудили бюст недавно родившей Паперной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS