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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму оставил в СИЗО девять фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

Под арестом до 15 сентября "верховный суд Крыма" оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Яшара Муединова, Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Османа Арифмеметова, Руслана Сулейманова, Шабана Умерова, Рустема Сейтхалилова, Владлена Абдулкадырова и Раима Айвазова.

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Ходатайство следователей удовлетворял "суд" в Крыму
Ходатайство следователей удовлетворял "суд" в Крыму
Фото: Крымская солидарность / Facebook

9 июня "верховный суд Крыма" оставил под арестом фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Яшара Муединова, Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Османа Арифмеметова, Руслана Сулейманова, Шабана Умерова, Рустема Сейтхалилова, Владлена Абдулкадырова и Раима Айвазова.

Об этом проинформировало Facebook-сообщество "Крымская солидарность".

Всех крымских татар, которые проходят по делу, заведенному российскими силовиками, оставили в СИЗО до 15 сентября. О продлении ареста до 18 месяцев ходатайствовало следствие.

Заседания проходили в закрытом режиме.

Адвокат Сияр Панич заявил, что решение "суда" будет обжаловано.

"Следователь мотивировал необходимость продления [ареста] большим объемом следственных действий, но это не является исключительностью, потому что по данному делу создана большая следственная группа, на протяжении почти полутора лет дело толком не двигается с места. Даже если исходить из их логики, УПК не позволяет продлевать срок более 12 месяцев", – объяснил адвокат.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1150030585364396

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В Украине и большинстве стран мира ее деятельность разрешена. Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

28 марта стало известно о задержании Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

17 апреля при пересечении админграницы с Крымом российские пограничники задержали Айвазова.

Теги: Крым, Симферополь, СИЗО, арест, аннексия, следствие, Хизб ут-Тахрир, адвокат, следователь, Ремзи Бекиров, суд, заседание
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