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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Сейтосманова этапировали в Россию – адвокат

Куда именно доставят в России осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова, станет известно после того, как свяжутся с его родственниками, отметил адвокат Эмиль Курбединов.

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Сейтосманова задержали в мае 2018 года
Сейтосманова задержали в мае 2018 года
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Крымского татарина Энвера Сейтосманова, которого российские власти приговорили к 17 годам лишения свободы по обвинению в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир", этапировали в РФ.

Об этом 19 мая сообщил адвокат Эмиль Курбединов, проинформировало в Facebook сообщество "Крымская солидарность".

"Куда ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. – "ГОРДОН") доставит его в итоге, мы не знаем. Об этом, как правило, становится известно только после того, как ФСИН письменно уведомляет родственников, либо в колонии администрация предоставляет возможность совершить официальный звонок. Будем держать ситуацию на контроле", – сказал Курбединов.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1133802483653873

10 мая 2018 года в селе Байдары Балаклавского района Севастополя прошли обыски у крымских татар. В результате были задержаны родные братья Сейтосмановы – Эрнес и Энвер. Они являются двоюродными братьями Нури Примова, который отбывает срок по обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Эрнеса Сейтосманова отпустили после допроса 11 мая 2018 года, а его брата Энвера 5 декабря 2019 года приговорили к 17 годам лишения свободы

В апреле 2020 года Апелляционный военный суд в российской Власихе оставил приговор без изменения.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watchситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, крымские татары, Хизб ут-Тахрир, Эмиль Курбединов, адвокат, Крымская солидарность, Энвер Сейтосманов
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