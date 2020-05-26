Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова после этапирования из Крыма поместили в карцер

Этапированного из Крыма в Ростов-на-Дону политзаключенного Энвера Омерова с 12 мая содержат в карцере, сообщил генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский. По словам дипломата, Омерову не дают покоя проблемы со здоровьем.

Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский проведал в следственном изоляторе фигуранта белогорского дела "Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, сообщила в Facebook "Крымская солидарность".

Троих фигурантов белогорского дела "Хизб ут-Тахрир" Энвера и Ризу Омеровых, а также Айдера Джаппарова недавно этапировали из Крыма в СИЗО №1 Ростова-на-Дону для рассмотрения уголовного дела по существу в Южном окружном военном суде.

"После этапирования (из Крыма в Ростов-на-Дону), жуткого "стакана" и многочасовой дороги, краснодарского СИЗО, железнодорожного транспорта – уже прошли карантин и ожидали первого заседания (перенесено на 3 июня). Всем (фигурантам этого дела) перечислили материальную помощь, она очень кстати", – рассказал Малышевский.

Генконсул отметил, что Омеров был в спецодежде, которую выдают в карцере, куда этапированного поместили на 15 суток 12 мая.

"Нам было о чем поговорить. Постараемся всячески помочь, ведь проблемы со здоровьем не дают ему покоя. Надеюсь, жесткие условия пребывания в карцере не скажутся на его и так ослабленном здоровье", – подчеркнул дипломат.

С Энвером Омеровым Малышевский познакомился до его ареста, когда тот приезжал в Ростов-на-Дону на судебные процессы в отношении своих соотечественников. Как сообщил генконсул, Риза Омеров в СИЗО держится стойко, однако переживает за состояние здоровья своего отца Энвера.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.