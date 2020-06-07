Мать фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" сообщила, что ее сыновей держат в штрафном изоляторе

По словам крымской татарки Диляры Абдуллаевой, в штрафных изоляторах в российских колониях держат обоих ее сыновей Узеира и Теймура. В РФ осудили их по "делу Хизб ут-Тахрир".

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых держат в России в штрафных изоляторах (шизо). Об этом 7 июня сообщила в Facebook их мать Диляра Абдуллаева.

"Огорчена. Тимуру продлили наказание в штрафном изоляторе до 20 июня, а теперь еще и Узеира уже третий раз выдворяют в шизо. Мои два сына в шизо. А у меня всего их двое", – написала она.

Мать фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" разместила также молитву матери, в которой, в частности, есть слова: "на Земле зашкаливает несправедливость" и "Господь, я знаю, мать ты слышишь, прошу предай суду своему ты тех, кто виноват, ведь враг решил, что он непобедим, что он всесилен".

Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмагилов, Айдер Селединов и Эмиль Джемаденов были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома в аннексированном Крыму. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал их виновными в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Исмаилова – к 14 годам, Салединова и Джемаденова – к 12 годам.

Адвокат Айзат Ишимгулов сообщал, что в российском Салавате Теймур Абдуллаев находится в колонии №2, а Узеир Абдуллаев – в колонии №16.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.