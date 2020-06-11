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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

ФСБ отпустила задержанного сегодня в Крыму крымского татарина Бекирова

В деле крымского татарина Руслана Бекирова, которого задерживали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму, назначены фонографическая и психиатрическая экспертизы.

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Бекирова отпустили под подписку о невыезде
Бекирова отпустили под подписку о невыезде
Фото: crimean-solidarity.org

Сотрудники ФСБ отпустили крымского татарина Руслана Бекирова, которого задержали сегодня в селе Орлиное в оккупированном Крыму. Об этом "Крымской солидарности" сообщила адвокат Оксана Железняк.

"В следственном отделе ФСБ был произведен допрос Бекирова Руслана по обстоятельствам возбужденного на него уголовного дела по ч. 1 ст. 307 УК РФ. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. В понедельник ему назначены следственные действия, а именно – фонографическая и психиатрическая экспертизы", – отметила она.

Бекиров рассказал, что "дело возбуждено из-за разницы в письменных и устных показаниях, которые он давал на этапе досудебного следствия и в суде в качестве свидетеля по уголовному делу Энвера Сейтосманова".

Сегодня крымский татарин отказался от дачи показаний, сославшись на конституцию РФ.

Бекирова задержали 11 июня. Ему инкриминируют ст. 307 (заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод) Уголовного кодекса России.

Энвера Сейтосманова 5 декабря 2019 года приговорили к 17 годам лишения свободы. Апелляцию в апреле 2020 года крымский татарин проиграл.

29 марта 2019 года Бекирова задерживали сотрудники ФСБ и склоняли к сотрудничеству в уголовном деле Сейтосманова, отмечали в "Крымской солидарности".

После аннексии Россией Крыма весной 2014 года, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, ФСБ, крымские татары, аннексия, адвокат
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