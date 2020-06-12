ФСБ заявила о предотвращении взрыва на рынке в Симферополе. Задержанные якобы связаны с украинскими "радикалами"

В оккупированному Крыму задержаны пять россиян, которые, по данным ФСБ, поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований".

Оккупанты утверждают, что задержанные готовились к подрыву взрывного устройства в Симферополе Скриншот: RT на русском / YouTube

Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила теракт на рынке в оккупированном Симферополе, об этом 10 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Российские силовики задержали пятерых граждан России. У них якобы изъяли самодельную взрывчатку, стрелковое и холодное оружие, боеприпасы и средства связи.

Задержанные "пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма", а также поддерживали связь "с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины", сообщили в ФСБ.

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в интервью изданию "ГОРДОН" назвал якобы предупрежденный теракт инцидентом, который Россия может использовать как casus belli – формальный повод для развязывания войны с Украиной.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.