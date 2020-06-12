Копка: Украине нет смысла просто так давать воду Крыму. Вода постепенно превращается в более ценный ресурс, чем нефть и газ

Подача воды в аннексированный Крым – уже абсолютно новая проблема и предмет для переговоров на высшем уровне. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший украинский разведчик Петр Копка.

"На поставке воды в Крым очень много спекуляций с обеих сторон. Речь о том, что с этой проблемой делать в целом. После шести лет простоя, думаю, так просто запустить Северо-Крымский канал не получится. Его нужно капитально ремонтировать, иначе будут огромные потери. Украинцы будут использовать воду в информационном пространстве, россияне будут бряцать оружием. Но только бряцать, потому что сейчас не то время. Это не 2014 год. Провокации будут, но чего-то серьезного вроде наступления – нет. Нечем наступать. Если захватывать территорию, то далеко вглубь Украины. Не думаю, что Москва готова к такому", – сказал собеседник.

Он полагает, что у руководства России на данный момент есть более актуальные проблемы.

"У Кремля основная проблема – обнуление. Как его провести и как потом вывести его [российского президента Владимира Путина] из бункера. На законодательном уровне изменения сделали. Но надо будет как-то поднять реноме этого обнуленного в глазах российской публики, от которой он якобы получил одобрямс. Кроме того, в целом ситуация не очень хорошая. Ливия – облом. Куда все эти вагнеровцы и другие частные наемники денутся, неясно. 24 июня парад в Москве – облом. Практически никто не поедет туда. Основное поле битвы по нефти и газу Путин тоже проигрывает. Произошло снижение поставок газа в ЕС. По "Северному потоку – 2" нет ясности – немцы шатаются то в одну, то в другую сторону. Если и достроят трубопровод, все равно Россия не получит те объемы, на которые рассчитывала. И с "Южным потоком" – облом. [Президент Турции Реджеп] Эрдоган крепко прихватил россиян. Хаос, в котором мы живем, только усиливается. И, думаю, к концу этого года – началу следующего мы будем наблюдать совершенно новую мировую конфигурацию. Коронавирус не столько причина, сколько ускоритель всех этих процессов", – пояснил собеседник.

Он отметил, что вода становится ценным ресурсом, который со временем будет важнее нефти и газа.

"Обратите внимание, что в этом году впервые мы пережили бесснежную зиму. Вода постепенно превращается (и эта тенденция будет продолжаться в дальнейшем) в ценный ресурс. Неизвестно, через пять – десять лет что будет более ценным: нефть и газ или вода. Сейчас нам уже нет никакого смысла просто так давать воду в Крым. Россияне нам выкручивали руки газом и нефтью. Вода – наша "ответка". По всем нормативным актам: вы взяли территорию – вы за нее отвечаете. Будете удерживать Крым – воды не будет. А без нее полуостров превращается в пустыню", – подчеркнул Копка.

По его мнению, вода может стать предметом для переговоров на высшем уровне.

"Россияне не идут к нам на поклон, разговоров на эту тему не ведут, демонстрируют пренебрежение, мол, сами выкрутимся. А подача воды в Крым – это предмет для разговора на высшем уровне, хотя бы на уровне МИД. Но они считают это ниже своего достоинства. И пока они к нам не обращались, нечего бежать впереди паровоза. Подача воды в Крым – уже абсолютно новая проблема. Раньше мы поставляли туда воду как на свою территорию. Пуск канала был в 1963 году. Вернемся на ту точку и начнем переговоры о поставках воды Российской Федерации. Потому что по всем нормативным актам: вы взяли территорию – вы за нее отвечаете. То есть это совершенно другая постановка вопроса: у нас проблемы нет, у вас есть – вот вы и обращайтесь официально. Мы не признаем Крым российской территорией, но, если вы обратитесь, мы попробуем ее решить с учетом всех новых факторов. Россия надеется, что тот же ООН заставит Украину подать воду в Крым. Ребята, это смешно", – резюмировал эксперт.

9 июня немецкий политолог, эксперт Украинского института будущего в Киеве Андреас Умланд заявил, что из-за засухи Россия может предпринять попытку захвата территории Северо-Крымского канала до Днепра.

10 июня на своей странице в Facebook юрист-международник, бывший уполномоченный представитель Украины в делах Европейского суда по правам человека и экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что из Перекопа поступили сведения о подготовке Северо-Крымского канала к запуску. В комментарии изданию "ГОРДОН" юрист заявил: "Чтобы получить воду, Россия захватит то место, откуда вода поступает в Крым. Для этого ведется техническая, политическая, военная подготовка".

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "восстановление поставки [воды] через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.